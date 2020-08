Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais positif sur les places boursières Cercle Finance • 26/08/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Un biais positif prédomine parmi les Bourses européennes (stabilité à Londres, +0,6% à Francfort, +0,3% à Paris) avant la parution, en début d'après-midi, des commandes de biens durables aux Etats-Unis, 'indicateur intéressant dans la situation actuelle' selon Aurel BGC. 'Elles contribueront à illustrer l'impact -ou bien l'absence d'impact- sur le comportement des entreprises du regain d'incertitude intervenu durant l'été à la faveur de développements épidémiologiques', explique le bureau d'études. 'Elles devraient certes avoir encore nettement progressé le mois dernier, mais à un rythme moindre qu'en juin. Surtout, le noyau dur des commandes de biens d'équipement pourrait s'être à nouveau replié', prévient-il. A ce stade, les économistes anticipent en moyenne une progression de 4,5% des commandes de biens durables pour juillet, après une croissance de 7,6% le mois précédent. Hors matériels de transport, le consensus vise une hausse de 1,9%. Seule donnée parue ce matin, la confiance des ménages dans la situation économique en France se montre stable en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 94, en dessous de sa moyenne de longue période (100). Sur le front des valeurs, Agfa-Gevaert dévisse de plus de 8% à Bruxelles, après la publication par le groupe d'imagerie numérique d'un profit opérationnel ajusté presque divisé par deux à 16 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre.

