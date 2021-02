Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais positif sur les places boursières Cercle Finance • 25/02/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent majoritairement (-0,1% à Francfort, mais +0,4% à Londres et à Paris), encouragées par une clôture positive la veille au soir à Wall Street (+1,3% sur le Dow Jones) grâce à de nouveaux propos de Jerome Powell. 'Nous nous engageons à utiliser notre gamme complète d'outils afin de soutenir l'économie et de faire en sorte que la reprise après cette période difficile soit aussi robuste que possible', a assuré le président de la Fed à la Chambre des Représentants. Les regards resteront braqués vers les Etats-Unis cet après-midi, où doivent paraitre une nouvelle estimation du PIB pour le quatrième trimestre 2020, ainsi que les commandes de biens durables pour janvier. 'La lecture détaillée de cet indicateur permettra de distinguer les secteurs sous tensions et qui souffrent de pénuries susceptibles de peser lourdement sur l'activité ces prochains mois', estime-t-on chez Aurel BGC. En attendant, les indices ESI du sentiment économique se sont redressés en février, gagnant 1,9 point à 93,4 dans la zone euro et 1,9 point à 93,1 dans l'Union européenne, selon l'enquête de la Commission européenne. Sur le front des résultats, les opérateurs délaissent le brasseur AB InBev (-4% à Bruxelles) et le chimiste Bayer (-4% à Francfort), mais ne réagissent guère au groupe de ressources humaines Adecco (+1% à Zurich) et saluent l'opérateur Telefonica (+2% à Madrid). A Paris où les publications se montrent particulièrement nombreuses, ils acclament le groupe immobilier Nexity (+8%), alors qu'ils sanctionnent le motoriste d'avions Safran (-2%) et l'opérateur de satellites SES (-5%).

