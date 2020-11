Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais positif sur les places boursières Cercle Finance • 13/11/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut sur les places européennes (-0,2% à Londres, mais +0,4% à Francfort et +0,5% à Paris), alors même que les indicateurs d'avant bourse présageaient une tendance franchement négative sur fond de mesures contre la pandémie. 'Le marché montre sa résilience et s'autorise même de belles incursions en territoire positif', constate Kiplink, estimant que 'les dernières projections attribuant la victoire à Joe Biden en Arizona n'y sont peut-être pas étrangères'. Le gain de cet Etat porterait en effet à 290 le nombre de grands électeurs acquis au candidat démocrate, sur les 270 nécessaires, confortant ainsi ses chances de s'installer à la Maison Blanche en janvier prochain. Sur le front des statistiques du jour, le PIB a augmenté de 12,6% dans la zone euro et de 11,6% dans l'Union européenne au troisième trimestre, selon Eurostat qui avait annoncé fin octobre des croissances respectives de 12,7% et de 12,1%. Dans l'actualité des valeurs, Ageas prend 2% à Bruxelles, la compagnie d'assurances ayant publié un résultat net sur les neuf premiers mois de 2020 en croissance de 13%, en grande partie grâce à la plus-value sur les transactions FRESH. Engie prend plus de 3% à Paris, après la publication d'un résultat opérationnel courant en croissance organique de 2% au troisie?me trimestre par rapport a? l'anne?e dernie?re, gra?ce a? la croissance des renouvelables. Norsk Hydro grimpe de plus de 4% sur l'OMX, alors qu'UBS a relevé sa recommandation de 'neutre' à 'achat', voyant pour le groupe industriel norvégien 'des générateurs de bénéfices spécifiques à l'entreprise'.

