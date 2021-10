Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais positif pour démarrer une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament globalement en hausse (-0,1% à Paris, mais +0,2% à Francfort et +0,5% à Londres) une semaine qui s'annonce particulièrement riche à la fois en termes de statistiques macroéconomiques et de résultats d'entreprises. Les opérateurs prendront connaissance dans les prochains jours, entre autres, des indices du sentiment économique de Bruxelles, puis d'estimations rapides de l'inflation et de la croissance dans la zone euro, ainsi que des conclusions de la réunion de la BCE. Aux Etats-Unis, sont notamment attendus cette semaine les commandes de biens durables, l'indice de confiance des ménages du Conference Board, les revenus et dépenses des ménages et surtout la première estimation du PIB pour le troisième trimestre. Seule donnée parue ce jour, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne baisse pour le quatrième mois consécutif en octobre, à 97,7 contre 98,9 pour septembre (niveau révisé de 98,8 en estimation initiale). 'Les entreprises soupçonnent que les responsables politiques réagiront à l'augmentation rapide des infections au coronavirus avec de nouvelles restrictions', explique Commerzbank, estimant que 'au moins pour ce trimestre, il y a des signes de stagflation'. La semaine s'annonce aussi très chargée sur le front des trimestriels, avec par exemple UBS, Airbus, Nokia, Shell, Sanofi et Volkswagen en Europe, ou encore Alphabet, Microsoft, 3M, Coca-Cola, Boeing, Apple, Amazon, Merck, Caterpillar et Chevron outre-Atlantique. Pour l'heure, HSBC gagne 1% à Londres, la banque ayant fait état d'un résultat de troisième trimestre supérieur aux attentes, grâce à des reprises de provisions pour pertes sur crédit, et annoncé la mise en oeuvre d'un programme de rachats d'actions. Novartis cède 1% à Zurich, l'étude CANOPY-1 du groupe de santé n'ayant pas atteint ses critères d'évaluation principaux chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique non traité auparavant.

