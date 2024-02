Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: biais positif malgré le repli à New York information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut globalement sur les places européennes ce mardi (+0,1% à Londres, +0,5% à Francfort, stabilité à Paris), malgré un retrait des indices actions américains la veille au soir (-0,4% sur le S&P500).



'Les actions chinoises ont progressé ce matin en raison des spéculations selon lesquelles les autorités ont acheté une quantité notable d'actions nationales ces dernières semaines', souligne-t-on chez Deutsche Bank.



La banque allemande met aussi en avant la poussée des rendements obligataires aux Etats-Unis, avec un taux à deux ans qui a ainsi terminé lundi à 4,72%, soit son niveau le plus élevé depuis la réunion de la Fed de décembre dernier.



Seule donnée de la matinée en Europe, la confiance des ménages français s'est dégradée à nouveau en février, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui a diminué de deux points à 89, et s'est ainsi éloignée de sa moyenne de longue période.



A Paris, les opérateurs acclament les résultats annuels du conglomérat Bouygues (+7%), alors qu'ils sanctionnent nettement ceux de la société de solutions de paiement Edenred (-4%) et surtout du groupe de bio-analyse Eurofins (-11%).



Puma gagne plus de 1% à Francfort, le fournisseur d'articles de sport ayant publié un profit opérationnel (EBIT) conforme sa fourchette-cible pour 2023, et indiqué l'anticiper en progression pour l'exercice qui commence.





