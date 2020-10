Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais positif des Bourses malgré New York Cercle Finance • 20/10/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - En dehors de Francfort (-0,2%), les principales Bourses européennes avancent (+0,2% à Londres, +0,6% à Paris), manifestant de la résilience face à la tendance observée la veille à Wall Street (-1,4% sur le Dow Jones). 'Sur le week-end, Nancy Pelosi a exprimé son optimisme sur la probabilité d'un accord (sur le plan de relance des Etats-Unis) avant les élections, mais la date limite était fixée pour mardi soir', souligne Wells Fargo. 'En dépit de la reprise des discussions ce jour entre le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et Nancy Pelosi, le sentiment s'est rapidement retourné avec des nouvelles selon lesquelles Démocrates et Républicains restent très éloignés sur des problèmes clés', poursuit-il. Outre ce dossier, les investisseurs seront attentifs, aux Etats-Unis, aux chiffres de la construction résidentielle en septembre, et à des résultats trimestriels comme ceux de Procter & Gamble, Travelers et Lockheed Martin. Dans l'actualité européenne, UBS grimpe de 3% à Zurich avec la publication par la banque d'un bénéfice net de troisième trimestre doublé et de son meilleur bénéfice avant impôts pour cette période depuis 10 ans. Logitech s'envole de 20% à Zurich au lendemain de la publication, par le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques, de ses résultats de deuxième trimestre comptable, accompagnés d'un fort relèvement de ses objectifs annuels. BMW reste à peu près stable à Francfort, alors que le constructeur indique, dans une publication préliminaire, s'attendre à ce que le cash-flow disponible pour son activité automobile au troisième trimestre soit supérieur aux attentes du marché.

