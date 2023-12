Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: biais positif avec le rallye à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut sur les places européennes (+0,2% à Londres, +0,3% à Francfort, stabilité à Paris), la poursuite du rallye de fin d'année à Wall Street la veille tendant à rassurer les investisseurs sur le vieux continent.



'Les avertissements de plusieurs membres de la Fed n'ont pas empêché le Nasdaq 100 de marquer un nouveau record hier', pointe Kiplink, dans un contexte d'optimisme persistant sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale.



'Les données qui seront publiées cette semaine pourraient aider les investisseurs à affiner leurs paris sur la première baisse de taux : les marchés de swaps parient pour le moment sur deux baisses de 25 points de base d'ici juin 2024', ajoute la société de gestion.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,4% en novembre 2023, contre 2,9% en octobre, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide de la fin du mois dernier.



Dans l'actualité des valeurs, Equinor recule de plus de 1% à Oslo, pénalisé par un abaissement de recommandation de RBC, la banque canadienne ayant dégradé son conseil de 'surperformance' à 'performance en ligne'.



Legrand perd plus de 1% à Paris, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS directement de 'achat' à 'vente', alors qu'Assa Abloy gagne 1% à Stockholm sur fond d'un relèvement à 'achat' chez le même broker.





