Europe: biais positif avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes restent plutôt bien orientées (+0,2% à Londres, à Francfort et à Paris) alors que doit commencer ce jour une réunion du FOMC qui pourrait déboucher sur une pause dans le cycle de durcissement monétaire de la Fed.



'Après plus d'un an de hausses de taux agressives et dix mois consécutifs de désinflation, les membres de la Fed peuvent se permettre de se montrer un peu plus patients', jugeaient lundi les analystes d'Edward Jones.



Les investisseurs guetteront néanmoins tout indice venu de la banque centrale américaine sur la probabilité d'une nouvelle hausse des taux au mois de juillet, une perspective jugée de plus en plus crédible.



En attendant le verdict de la Fed mercredi soir, les opérateurs devraient scruter de près les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, ce mardi en début d'après-midi, Jefferies anticipant à ce sujet une baisse du taux annuel vers 4% pour le mois dernier.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'inflation a donné des signes d'accalmie ce matin, avec des taux annualisés confirmés en baisse en mai par rapport au mois précédent, à +6,1% en Allemagne et à +3,2% en Espagne.



Autre donnée de la matinée, l'indicateur ZEW en Allemagne a augmenté de 2,2 points pour s'établir à -8,5 en juin, mais montre que 'les experts ne s'attendent pas à une amélioration de la situation économique au second semestre', selon l'institut ZEW.



Si l'évaluation des perspectives s'est un peu redressée, l'évaluation de la situation économique actuelle de l'Allemagne s'est inscrite en très forte baisse, l'indice correspondant ayant chuté de 21,7 points à -56,5.