Europe : biais positif au lendemain des minutes de la Fed

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent plutôt favorablement (+0,1% à Londres, +0,4% à Paris, stabilité à Francfort), au lendemain d'une clôture des indices actions américains sans grand changement au terme d'une séance indécise. 'Les investisseurs sont rassurés par les commentaires tenus par les membres de la Fed lors de la dernière réunion de la banque centrale, le 17 mars dernier', explique Kiplink Finance dans son point du matin. Pour rappel, les 'minutes' de la réunion du comité de la Fed (FOMC) ont confirmé que sa politique monétaire restera ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient atteints. 'Le marché attend maintenant de voir si la tendance à l'amélioration suggérée par les derniers indicateurs économiques sera confirmée par les résultats des entreprises', poursuit la société de gestion. Pour l'heure, on notera qu'après une hausse de 0,8% en janvier 2021 par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande se sont accrues de 1,2% en février (+1,5% hors commandes majeures). S'il estime que 'la baisse du PIB réel au premier trimestre pourrait avoir été encore plus importante que prévu', Commerzbank pense que 'le bon développement des commandes soutient les espoirs d'un plus significatif au deuxième trimestre'. Dans l'actualité des valeurs, Asos lâche plus de 3% à Londres, bien que le spécialiste britannique du prêt-à-porter en ligne ait dévoilé des résultats meilleurs que prévu au titre des six premiers mois de son exercice. BMW reste à peu près stable à Francfort malgré une augmentation d'un tiers de ses ventes sur les trois premiers mois de l'année, atteignant un nouveau record pour le premier trimestre que le constructeur allemand attribue à la vigueur de son activité en Chine.

