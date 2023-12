Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: biais positif au lendemain de la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Un biais positif continue de prévaloir sur les places européennes (-0,2% à Londres, mais +0,7% à Francfort et à Paris), au lendemain d'une séance qui a vu un accueil plutôt favorable aux annonces de la BCE après sa réunion de politique monétaire.



Si elle a comme prévu, débouché sur un statu quo sur ses taux directeurs, la réunion du conseil des gouverneurs a laissé la porte ouverte à des baisses l'année prochaine, à en croire les réactions de certains économistes.



Capital Economics soulignait ainsi que la banque centrale a fortement réduit ses prévisions d'inflation (passant ainsi de 3,2% à 2,7% pour 2024), le faisant penser qu'elle 'changera son fusil d'épaule en matière de taux d'intérêt d'ici peu'.



'Ecarter du chemin l'annonce sur le PEPP maintenant réduit l'obstacle à des baisses de taux anticipées en 2024', estimait pour sa part Deutsche Bank, au vu de l'annonce d'une fin du réinvestissement dans le cadre du PEPP prévue désormais pour fin 2024.



L'hypothèse d'une politique monétaire plus accommodante l'année prochaine semble d'ailleurs confortée, ce matin, par un indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro en repli de 47,6 en novembre à 47 en décembre.



'Abstraction faite des premiers mois de confinement sanitaire en 2020, la zone euro a ainsi enregistré sa plus forte contraction trimestrielle depuis le quatrième trimestre 2012', souligne S&P Global qui calcule l'indice.



Dans l'actualité des valeurs, STMicroelectronics gagne près de 3% à Paris, soutenu par des propos favorables d'UBS, qui passe de 'neutre' à 'achat' sur le titre du fabricant de semiconducteurs, avec un objectif de cours ajusté de 52 à 54 euros.





