Europe: biais positif après une donnée allemande

(CercleFinance.com) - Si Londres et Paris végètent autour de leurs équilibres en ce début de semaine, un biais positif prévaut sur les autres places majeures européennes, en particulier Francfort (+0,7%) sur fond d'une donnée économique plutôt encourageante parue ce matin en Allemagne.



En septembre, la production industrielle allemande a en effet augmenté de 0,6% par rapport au mois précédent, après une baisse de 1,2% (révisée d'une estimation provisoire qui était de -0,8%) en août par rapport à juillet.



'Alors que la plupart des secteurs puisent dans leurs importants carnets de commandes, les secteurs énergivores continuent de réduire leur production compte tenu des coûts élevés de l'énergie', nuance-t-on chez Commerzbank.



'Alors que l'industrie est confrontée à des vents contraires (énergie, taux d'intérêt, demande ralentie), nous nous attendons toujours à ce que la production industrielle se contracte au cours des prochains mois', prévient Capital Economics.



Parmi les autres données attendues dans les prochains jours, figurent notamment les ventes de détail dans la zone euro en septembre, une première estimation du PIB britannique au troisième trimestre et l'inflation aux Etats-Unis pour octobre.



La semaine devrait se montrer chargée sur le front des publications d'entreprises européennes, avec par exemple celles de Deutsche Post, Ahold Delhaize, Commerzbank, Crédit Agricole, AstraZeneca, ArcelorMittal, Allianz et Richemont.



En attendant, Ryanair s'adjuge près de 4% à Dublin, le transporteur aérien à bas coûts ayant renoué avec les bénéfices sur son premier semestre 2022-23, 'grâce à un trafic record au deuxième trimestre, une forte fiabilité opérationnelle et des tarifs estivaux robustes'.



GSK lâche 3% à Londres, alors que l'essai de phase III portant sur sa monothérapie de Blenrep, chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire, n'a pas atteint son critère principal de survie sans progression.





