Europe : biais positif après les mesures de la BCE

(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut sur les places européennes (-0,1% à Londres, mais +0,3% à Francfort et +2,3% à Paris) au lendemain de l'annonce de décisions de la part de la Banque Centrale Européenne face à la crise générée par la pandémie.

'L'humeur était devenue plus sombre sur les marchés (...) C'est dans ce contexte que la BCE a décidé d'ouvrir un nouveau programme d'achat de titres : 750 milliards d'euros à dépenser d'ici à la fin de l'année et plus si nécessaire', souligne LBPAM.

L'urgence de telles mesures est illustrée par l'indice Ifo du sentiment des milieux d'affaires allemands qui a chuté de 96 en février à 87,7 ce mois-ci, sa plus forte baisse depuis 1991 et qui ramène l'indice à son plus bas niveau depuis août 2009.

'L'indice signale un déclin drastique du PIB au deuxième trimestre de l'année', prévient Commerzbank, qui espère toutefois une possible reprise au second semestre si les mesures contre la pandémie portent leurs effets en milieu d'année.

Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs doivent encore prendre connaissance de l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie de mars, puis de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour février.

En attendant, Credit Suisse gagne près de 5% à Zurich, alors que l'établissement financier a déclaré que l'impact de la pandémie sur ses résultats financiers à l'avenir restait 'difficile à évaluer', par la voie de son directeur général.

Lufthansa affiche aussi un gain de l'ordre de 5% à Francfort, le transporteur aérien se disant financièrement 'bien équipé' pour faire face à la crise, avec actuellement de 4,3 milliards d'euros de trésorerie disponible.