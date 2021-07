Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais positif après les chiffres de l'inflation Cercle Finance • 16/07/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent légèrement dans l'ensemble (+0,5% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris) alors que des données parues ce matin manifestent une modération des tensions inflationnistes sur le vieux continent. Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,9% en juin, contre 2,0% en mai et celui de l'Union européenne à 2,2% contre 2,3%, selon Eurostat qui confirme donc son estimation préliminaire pour juin. Par ailleurs, la balance commerciale corrigée des variations saisonnières de la zone euro s'établit à +9,4 milliards d'euros en mai, en diminution par rapport à avril (+13,4 milliards), du fait d'un recul de 1,5% des exportations et d'une hausse de 0,7% des importations. Dans l'actualité des valeurs, Ericsson lâche 7% sur l'OMX après la publication par l'équipementier télécoms suédois d'un bénéfice net en croissance de 51% au titre du deuxième trimestre 2021, mais accompagné de propos prudents pour les perspectives. Richemont cède 1% à Zurich malgré l'annonce par le groupe de luxe, détenteur notamment des montres Cartier, d'un fort démarrage de l'exercice avec des ventes plus que doublées pour son premier trimestre comptable. Puma recule de 2% à Francfort, le marché n'étant visiblement pas impressionné par le relèvement d'objectifs annoncé par l'équipementier sportif, après une croissance bien plus forte que prévu de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.