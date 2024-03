Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: biais positif après la parution de statistiques information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 11:39









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en vert ce matin, avec +0,1% à Francfort, +0,2% à Londres et +0,5% à Paris.



Sur le front des statistiques, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a chuté de 3,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE entre décembre 23 et janvier 2024, selon les données d'Eurostat, après des augmentations de 1,6% dans les deux cas en décembre 2023.



Au Royaume-Uni, après une hausse de 0,6% en décembre 2023, la production industrielle s'est tassée de 0,2% en janvier par rapport au mois précédent (dont une stabilité de la production manufacturière proprement-dite), selon l'office national de statistiques.



Rappelons qu'hier, les marchés avaient pris connaissance de données plutôt décevantes concernant l'inflation aux Etats-Unis, celle-ci ayant accéléré de 0,1 point à +3,2% en rythme annuel le mois dernier, avec un taux sous-jacent de +3,8%, alors que Jefferies l'attendait à +3,7%.



'Dans l'ensemble, le rapport confirme qu'une partie de la vigueur observée en janvier était due à des facteurs temporaires', estime Tiffany Wilding, économiste de PIMCO, pour qui il ne suffirait pas à empêcher la Fed de réduire ses taux en milieu d'année.



Le rapport sur l'inflation n'a pu enrayer la vigueur continue des marchés actions, nourrie par l'engouement des investisseurs pour les valeurs technologiques alors que l'IA générative figure au centre de toutes les attentions.



'Les investissements dans ce domaine, en particulier dans des entreprises telles que Meta et Salesforce, ont obtenu d'excellents rendements en 2023', met en avant Erling Haugan Kise, gestionnaire de fonds chez DNB Asset Management.



Dans l'actualité des sociétés européennes, adidas a enregistré des ventes nettes de 21,4 MdsE en 2023, en repli de 4,8% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel ressort à 268 ME, soit un recul de 60% conforme aux attentes, pour une perte nette part du groupe de 75 ME (conforme aux prévisions), loin du gain de 612 ME de 2022.



Sandoz publie au titre de 2023 un BPA core en baisse de 22% à 2,20 dollars et une marge d'EBITDA core en repli de 3,2 points à 18,1%, pour des revenus de 9,65 milliards de dollars, en hausse de 7% à taux de change constants (+6% en données brutes).



Zalando fait savoir que son volume d'affaires GMV (les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d'affaire de la marketplace) a reculé de 1,1% entre 2022 et 2023. Néanmoins, le bénéfice net s'établit à 83 ME en 2023, un chiffre quasiment quintuplé en l'espace de douze mois (le bénéfice net était de 16,8 ME en 2022).



Enfin, E.ON a publié un résultat net ajusté de 3,1 MdsE en 2023, en hausse de 340 ME par rapport à 2022, et supérieur aux prévisions qui ciblaient un résultat compris entre 2,7 et 2,9 MdsE.





