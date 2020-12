Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais négatif pour les Bourses avec la pandémie Cercle Finance • 08/12/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à céder un peu de terrain ce mardi (-0,4% à Londres, -0,5% à Paris, -0,2% à Francfort), alors que la pandémie de coronavirus ne donne guère de signes de recul et pèse donc sur le moral des opérateurs. 'Le nombre de nouvelles infections continue de croitre rapidement aux Etats-Unis, tandis que son déclin s'est largement interrompu dans l'UE', souligne Commerzbank, ajoutant que 'les appels à de nouvelles restrictions deviennent de plus en plus forts'. Néanmoins, après un plongeon en novembre, l'indice ZEW du moral des investisseurs et des analystes allemands se redresse en décembre, de 16 points à 55, là où les économistes anticipaient au contraire une nouvelle dégradation en moyenne. Autre donnée parue ce matin, le PIB a augmenté de 12,5% dans la zone euro et de 11,5% dans l'UE au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui révise donc en baisse de 0,1 point ses estimations précédentes. Dans l'actualité des valeurs, BASF s'adjuge 2% à Francfort, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation sur le titre du chimiste de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 56 à 70 euros. Roche recule de 1% à Zurich, bien que le groupe de santé a annoncé que trois de ses anticorps expérimentaux ont montré une 'activité encourageante' pour le traitement de plusieurs types de cancer du sang.

