Europe : biais négatif avant les ventes de détail américaines

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent plutôt du terrain (-0,4% à Londres, -0,1% à Francfort et stabilité à Paris), dans l'attente de la parution des ventes de détail aux Etats-Unis pour décembre, que les économistes anticipent en hausse de 0,3% en moyenne. 'Les ventes au détail sont l'indicateur économique américain le plus important de la semaine. Le dynamisme des achats des ménages est un élément clef de la solidité de la croissance de l'activité économique aux Etats-Unis', prévient Aurel BGC. 'Niveau de confiance élevé, solide croissance de la masse salariale, marché du travail tendu et taux d'épargne déjà élevé, faiblesse de l'inflation... tous ces éléments militent pour des achats en forte hausse sur la fin 2019', estime le bureau d'études. Outre ce rendez-vous, les opérateurs prendront connaissance, en début d'après-midi aux Etats-Unis, des prix à l'importation pour décembre et de l'indice Philly Fed, ainsi que des trimestriels de Morgan Stanley. En attendant, Pearson plonge de 8,7% à Londres, après l'annonce par le groupe d'édition d'indications préliminaires pour 2019 conformes à ses objectifs, et la présentation de premières prévisions concernant 2020. Beiersdorf cède 1,4% à Francfort, suite à la présentation par le fabricant de cosmétiques d'un chiffre d'affaires annuel de 7,65 milliards d'euros, en croissance de 5,8% en données publiées et de 4,1% en organique. Geberit dévisse de 5,2% à Zurich après l'annonce par le fabricant de sanitaires d'un chiffre d'affaires stable (+0,1%) à 3,08 milliards de francs suisses au titre de 2019, avec une progression de 3,4% hors effets de changes.

