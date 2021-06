Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais négatif après les données d'IHS Markit Cercle Finance • 23/06/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent plutôt dans le rouge (stabilité à Londres, -0,5% à Francfort et à Paris), après la publication par IHS Markit de résultats mitigés pour ses indices PMI composites en estimations flash dans la région. Le secteur privé de la zone euro a signé en juin sa plus forte croissance depuis quinze ans, à en croire l'indice PMI composite qui s'est redressé à 59,2 ce mois-ci, niveau supérieur au consensus et à comparer à 57,1 au mois de mai. 'L'économie s'est sensiblement redressée au printemps, grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaire', réagit Commerzbank, notant cependant que 'à mesure que l'économie se redresse, les pressions inflationnistes semblent également augmenter'. Pour le Royaume Uni, l'indice PMI composite de l'activité globale ressort en baisse de 62,9 en mai à 61,7 en estimation flash pour juin, un repli qui s'accompagne là aussi d'une intensification des pressions inflationnistes. Dans l'actualité des valeurs, Vodafone gagne 1% à Londres, l'opérateur télécoms indiquant que l'ensemble de ses activités en Europe seraient alimentées par de l'électricité renouvelable à compter du 1er juillet. Heineken reste stable à Amsterdam, après l'annonce par le brasseur de l'acquisition de 39,6 millions d'actions United Breweries Limited (UBL) supplémentaires, portant ainsi sa participation au capital de ce groupe indien à 61,5%.

