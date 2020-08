Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais légèrement positif pour les Bourses Cercle Finance • 19/08/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent légèrement ce mercredi (+0,1% à Londres, +0,3% à Francfort et à Paris), après la parution dans la matinée des dernières données d'inflation sur le vieux continent. L'inflation annuelle est ressortie à 0,4% dans la zone euro le mois dernier contre 0,3% en juin, alors les mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19 continuaient d'être levées, selon l'office statistique de l'Union européenne. Au Royaume Uni, les prix à la consommation ont augmenté à un rythme annuel de 1% en juillet, un taux en hausse de 0,4 point par rapport à celui affiché le mois précédent, alors que le consensus attendait un taux stable à 0,6%. 'Cette hausse inattendue du taux d'inflation vient un peu comme une surprise, mais elle ne devrait pas marquer le début d'une tendance à la hausse', réagit Capital Economics, qui s'attend toujours à ce que ce taux tende vers zéro en août. Sur le front des valeurs, Maersk s'adjuge 5% sur l'OMX, le géant danois du transport maritime ayant annoncé viser un EBITDA entre six et sept milliards de dollars en 2020, à comparer à une prévision initiale de l'ordre de 5,5 milliards. Alcon chute de 5% à Zurich, le groupe d'ophtalmologie ayant creusé ses pertes au cours du deuxième trimestre sous le coup de plusieurs charges importantes, l'épidémie de coronavirus ayant également pesé sur ses performances. RWE recule de 4% à Francfort, après que le groupe énergétique a dévoilé les détails de son augmentation de capital d'environ deux milliards d'euros destinée à financer sa croissance dans les énergies renouvelables.

