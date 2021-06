Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : biais légèrement négatif avant l'emploi américain Cercle Finance • 04/06/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain ce matin (-0,3% à Londres, -0,1% à Francfort et à Paris), dans l'expectative du rapport officiel sur l'emploi américain pour le mois de mai, à paraitre en début d'après-midi. 'Une fois de plus, prévoir les chiffres de l'emploi américain du BLS, très attendus par les marchés, est une 'mission impossible',' juge Aurel BGC, qui pointe une fourchette d'attentes large entre 335.000 et un million d'emplois supplémentaires. Le bureau d'études note cependant des indicateurs avancés positifs, le cabinet ADP ayant annoncé une forte augmentation des effectifs salariés des entreprises américaines et les inscriptions au chômage ayant fortement diminué ces dernières semaines. En attendant, on notera que le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 3,1% dans la zone euro et dans l'ensemble de l'Union européenne en avril 2021 par rapport à mars, selon les estimations corrigées d'effets saisonniers d'Eurostat. Dans l'actualité des valeurs, Generali et DWS Group seraient en négociation pour le rachat de la gestion d'actif de NN Group qui gère environ 300 milliards d'euros et pourrait être valorisée à environ 1,5 milliard d'euros, selon des sources de presse. AstraZeneca a fait part de la nomination d'Aradhana Sarin au poste de directrice financière, nouvelle étape dans le cadre du projet de rapprochement du laboratoire pharmaceutique britannique avec l'américain Alexion.

