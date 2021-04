Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : attentisme avant la saison des résultats Cercle Finance • 12/04/2021 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans la prudence (-0,5% à Londres, stabilité à Paris et à Francfort) une semaine chargée, avec de multiples statistiques des deux côtés de l'Atlantique et surtout le coup d'envoi à la saison des trimestriels aux Etats-Unis. En février 2021, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 3% dans la zone euro et de 2,9% dans l'UE, par rapport à janvier, après des reculs de 5,2% et de 4,6% respectivement le mois précédent. Cette semaine, doivent encore être publiées de nombreuses autres données, dont l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation et la production industrielle en zone euro, ainsi que l'inflation, la production industrielle et les ventes de détail pour mars aux Etats-Unis. 'Les prix à la consommation (aux Etats-Unis), demain, sont particulièrement attendus par les investisseurs', prévient Aurel BGC, estimant que 'mesurée sur un an, l'inflation devrait avoir nettement augmenté, pesant sur le pouvoir d'achat des salaires'. 'Toute la question, pour les investisseurs, sera de savoir si cette accélération des prix est temporaire ou non et si elle affecte ou pas les anticipations d'inflation des agents économiques', poursuit le bureau d'études. Surtout, les opérateurs prendront connaissance des premiers résultats d'entreprises américaines pour le premier trimestre, en particulier ceux des banques telles que JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America. En attendant, GrandVision gagne environ 1% à Amsterdam, après que l'autorité de la concurrence chilienne, la FNE, a autorisé, le 9 avril, le rachat de la chaine d'optique par EssilorLuxottica (+1% à Paris). A Paris, Veolia et Suez bondissent d'environ 8% chacun, entourés au lendemain d'un accord de principe sur les principaux termes et conditions du rapprochement entre les deux groupes de services aux collectivités. Teleperformance s'adjuge près de 3%, le groupe de centres de contact ayant relevé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires à au moins 12% à données comparables, à l'occasion de son point d'activité.

