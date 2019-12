Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : attentisme à l'approche de la Banque d'Angleterre Cercle Finance • 19/12/2019 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font du surplace (stabilité à Paris et à Londres, -0,2% à Francfort), en cette séance dominée par plusieurs réunions de politique monétaire, et dans l'attente de statistiques américaines. 'Compte tenu de la réduction des incertitudes politiques liées à la guerre commerciale et au Brexit, c'est le soulagement qui devrait prévaloir, ce qui contribuera à mettre un terme à la phase d'assouplissement monétaire', note Kiplink Finance. 'La Banque du Japon a ouvert le bal ce matin en laissant sa politique monétaire inchangée. Suivront dans la journée la Banque d'Angleterre, puis la Banque de Suède qui devrait faire tomber un totem : la fin des taux négatifs', poursuit-il. Aux Etats-Unis cet après-midi, doivent paraitre l'indice d'activité 'Philly Fed', puis les indicateurs avancés du Conference Board -attendus en hausse de 0,1% en consensus de marché- et les ventes de logements anciens. De ce côté de l'Atlantique, le climat des affaires est stable en France en décembre au vu de l'indicateur synthétique, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, qui se maintient à 106. Sur le front des valeurs, Clariant gagne 2,1% à Zurich grâce à l'annonce d'un accord pour la cession de son activité Masterbatches à PolyOne, ce qui permettra au chimiste de proposer un dividende exceptionnel d'environ un milliard de francs suisses.

