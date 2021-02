Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : attention concentrée sur la vague des publications Cercle Finance • 11/02/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce jeudi (+0,1% à Londres, +0,4% à Francfort, -0,1% à Paris), alors que les opérateurs concentrent leur attention sur les multiples résultats annuels d'entreprises de la matinée. Parmi les nombreuses publications du jour, les opérateurs voient d'un bon oeil celles de la banque Crédit Agricole (+4% à Paris), de la compagnie d'assurance Aegon (+3% à Amsterdam) et du laboratoire AstraZeneca (+2% à Londres). Ils se montrent par contre moins enthousiastes pour celles des groupes industriels Umicore (stable à Bruxelles), ArcelorMittal (-1% à Paris) et Clariant (-2% à Zurich), mais surtout des banques KBC (-6% à Bruxelles) et Commerzbank (-7% à Francfort). L'attention est d'autant mieux accaparée par les résultats qu'aucune donnée macroéconomique majeure n'est attendue ce jeudi, en dehors des habituelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, en début d'après-midi. La Covid demeure aussi au coeur des préoccupations, alors que 'malgré une forte baisse des nouvelles infections et beaucoup moins de patients dans les unités de soins intensifs, le confinement en Allemagne est prolongé jusqu'au 7 mars', souligne Commerzbank. 'La raison invoquée est le variant britannique du virus, de plus en plus détecté en Allemagne, mais un regard sur le Royaume-Uni montre que le nombre de nouvelles infections signalées y a également fortement diminué depuis la mi-janvier', poursuit-elle.

