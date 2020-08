Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : atonie des places boursières Cercle Finance • 18/08/2020 à 11:29









(CercleFinance.com) - Un certain attentisme prévaut sur les places européennes (stabilité à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), à l'approche de la parution des résultats du géant américain de la distribution Walmart et de données sur la construction aux Etats-Unis. Après les résultats de Home Depot et de Walmart, les opérateurs prendront connaissance en début d'après-midi des chiffres de la construction résidentielle (mises en chantier et permis de construire) aux Etats-Unis pour le mois de juillet. 'Le secteur de la construction reste solide', estime Aurel BGC. 'Certes, le redressement des mises en chantier de logement pourrait être freiné par les progrès de l'épidémie et les mesures sanitaires qu'ils imposent, mais la demande des ménages reste forte'. 'A court terme, toutefois, il est possible que l'incapacité des responsables politiques à s'accorder sur de nouvelles mesures de relance pourrait avoir entretenu l'attentisme ces dernières semaines', prévient néanmoins le bureau d'études. Sur le front des valeurs, BHP recule de près de 2% à Londres après la publication par la compagnie minière et pétrolière, au titre de son exercice 2019-20 (clos fin juin) d'un BPA sous-jacent en hausse de 2% à 179,2 cents, inférieur d'environ 1% au consensus. Marks & Spencer recule de près de 3%, la chaine de grands magasins ayant annoncé son intention de supprimer quelque 7000 postes au cours des trois prochains mois, en raison des difficultés de son activité d'habillement et d'équipements de la maison. Geberit gagne par contre 2% à Zurich, le fabricant d'équipements sanitaires ayant fait part, au titre de son premier semestre 2020, d'une marge de cash-flow opérationnel (EBITDA) qui s'est accrue de 70 points de base à 31,5%.

