Europe : atonie des Bourses après la croissance britannique

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère dans leur ensemble ce jeudi (-0,1% à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris), en dépit de l'annonce d'un redressement vigoureux de la croissance économique britannique. Après une baisse de 1,6% au premier trimestre 2021 en rythme séquentiel, le PIB du Royaume Uni a rebondi de 4,8% au deuxième, et ne se retrouve ainsi plus qu'à un niveau inférieur de 4,4% à celui du quatrième trimestre 2019, le dernier avant la pandémie. 'La croissance étonnamment forte en juin constitue une surprise bienvenue, suggérant que la reprise a conservé une dynamique plus forte en fin de trimestre que nous ne le pensions', souligne Capital Economics. 'Nous sommes convaincus que le PIB mensuel reviendra à sa taille d'avant la crise sanitaire d'ici octobre et que l'économie pourrait encore surprendre la plupart des prévisionnistes en sortant de la pandémie sans trop de cicatrices', poursuit le bureau d'analyse. Autre donnée de la matinée, la production industrielle a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, en juin par rapport au mois précédent, après des reculs de 1,1% en zone euro et de 0,9% dans l'UE en mai. Dans l'actualité des valeurs, Deutsche Telekom gagne 2% à Francfort après un nouveau relèvement de prévision à l'issue d'un deuxième trimestre 'solide', marqué par l'arrivée de nouveaux abonnés chez T-Mobile US et une 'forte croissance' en Europe. A l'inverse, Henkel lâche près de 3%, le fabricant allemand de produits de grande consommation ayant annoncé une révision à la baisse de ses prévisions de marge, à l'occasion de la publication de ses semestriels. Aegon s'adjuge plus de 6% à Amsterdam, après la publication par la compagnie d'assurance de résultats en forte amélioration au deuxième trimestre, ce qui lui permet d'accroitre sensiblement son dividende par action semestriel.

