Europe: ambiance morose sur les places boursières

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent dans le rouge ce matin avec des replis compris entre 0,5 et 0,6% pour Paris, Londres et Francfort.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques, notamment d'une hausse annuelle de 5,9% en moyenne des prix à la consommation en Allemagne en 2023 par rapport à 2022.



Toujours outre-Rhin, l'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne a de nouveau enregistré une légère augmentation dans l'enquête actuelle de janvier 2024. À 15,2 points, il est supérieur de 2,4 points à la valeur de décembre 2023.



' Les perspectives économiques pour l'Allemagne se sont à nouveau améliorées. En effet, plus de la moitié des personnes interrogées s'attendent désormais à ce que la BCE baisse ses taux d'intérêt au cours du premier semestre de l'année. La hausse de l'inflation en Allemagne et dans la zone euro en décembre n'a donc pas d'impact sur les anticipations de politique monétaire des personnes interrogées ', analyse le professeur Achim Wambach, président du ZEW, à propos des résultats de l'enquête.



Alors que la saison des résultats a débuté aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs aux publications prévues ce jour de Goldman Sachs et Morgan Stanley, deux géants bancaires dont les résultats sont toujours scrutés avec intérêt par les marchés.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans franchissent le seuil de 4% (+6pts) tandis que le bund allemand de même échéance est relativement stable, autour des 2,19%.



Notons que l'euro perd du terrain face au billet vert, à 1,08$/euro (-0,6%) et que le baril de Brent gagne 0,6%, autour des 79,1 $.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Hugo Boss fait savoir que sur l'ensemble de l'exercice, ses ventes s'élèvent à 4197 ME, en hausse de 15% (+18% à change constant), avec un EBIT de 410 ME, en hausse de 22%.



Shell annonce avoir conclu un accord portant sur la vente de sa filiale terrestre nigériane, The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) au consortium Renaissance.



Roche a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché pour le Tecentriq SC, soit le Tecentriq -une immunothérapie anticancéreuse- administré via injection sous-cutanée (SC).



Lindt & Sprüngli a enregistré une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires de +10,3 % en 2023 à 5,20 milliards de francs suisses.



Enfin, Rio Tinto fait savoir que Dampier Salt (le plus grand exportateur de sel marin au monde, détenu à 68% par Rio Tinto) a conclu un accord portant sur la vente de ses activités d'exploitation de sel et de gypse de Lake MacLeod (Australie) à la société privée Leichhardt Industrials Group pour environ 251 millions de dollars américains.





