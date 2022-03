Europe: ambiance morose sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 12:07

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en berne ce matin, Francfort lâche 0,6% derrière Paris (-0,2%) tandis que Londres se maintient tout juste à l'équilibre.



Un mois après le début du conflit en Ukraine, aucune issue diplomatique à court terme ne semble toujours se dessiner. Dans ce contexte, les États membres ont convenu d'allouer 1 milliard d'euros 'd'assistance en matière de sécurité' aux combattants ukrainiens.



De plus, après avoir adopté la semaine dernière 'un quatrième ensemble de sanctions sans précédent', l'UE annonce mettre fin à tout nouvel investissement européen dans l'ensemble du secteur russe de l'énergie.



Selon Ursula von der Leyen, les sanctions occidentales ont déjà causé des dégâts importants dans l'économie russe: le rouble n'a jamais été aussi faible qu'au début de ce mois, les taux d'intérêt dépassent les 20%, les agences de notation ont classé les obligations russes comme 'à haut risque'. Enfin, des centaines d'entreprises de taille mondiale quittent la Russie parce qu'elles ne souhaitent pas alimenter la guerre décidée par Poutine, note la présidente de la Commission européenne.



Conséquence: les cours du pétrole et du gaz poursuivent leur envolée - le baril de Brent s'échange maintenant contre 120$.



'Au lieu de nous livrer à une surenchère et de faire monter les prix, nous devrions peser de tout notre poids et nous mettre à acheter du gaz ensemble, en tant qu'Européens, pas comme 27États membres différents', avance Ursula von der Leyen.



Dans contexte géopolitique tendu 'la BCE souhaite conserver toutes les options. Cependant, sur la base de tous ses scénarios, elle devrait au moins mettre fin à la phase de taux directeurs négatifs', estime-t-on chez Commerzbank.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice PMI composite S&P Global de la zone euro: celui-ci est passé de 55,5 en février à 54,5 ce mois-ci (estimation flash), signalant ainsi un ralentissement de la croissance du secteur privé dans la région.



'L'invasion de l'Ukraine par la Russie fait chuter la croissance de la zone euro et entraîne une baisse des exportations, ainsi qu'un fort repli de la confiance et une hausse record des prix', souligne S&P Global, pour qui ces éléments éclipsent l'assouplissement des mesures sanitaires.



'C'est dans l'industrie manufacturière que le repli de la croissance a été le plus marqué, la production ayant enregistré sa plus faible hausse depuis octobre 2021, freinée par un fort ralentissement de la croissance des nouvelles commandes', ajoute-t-il.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Credit Suisse Group annonce qu'un tribunal des Bermudes devrait publier prochainement un jugement contre une filiale locale d'assurance-vie, Credit Suisse Life Bermuda, pour un montant potentiel de plus de 500 millions de dollars.



Novartis annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Pluvicto comme premier radioligand radiothérapeutique ciblé pour le traitement du cancer de la prostate métastatique évolutif, PSMA positif et résistant à la castration.



AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III portant sur Imfinzi (durvalumab) n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de l'amélioration de la survie sans progression (SSP) dans le cadre du traitement des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus localement avancé.



Enfin, Nokia a annoncé avoir été sélectionné pour travailler avec Vodafone sur l'évolution des services de gestionnaire et de contrôleur de réseau défini par logiciel (SDN- M & C ) pour la technologie de réseau fixe multi-accès de l'entreprise.