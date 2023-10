Europe: ambiance morose sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 11:22

(CercleFinance.com) - L'ambiance reste maussade sur les places boursières européennes, où Paris cède près de 0,3% (pénalisé par le lourd recul d'Alstom qui cède 37%), derrière Londres (stabe) et Francfort (-0,2%).



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'une contraction de l'excédent commercial de l'Allemagne, celui-ci ressortant à 16,6 milliards d'euros en août contre 17,7 milliards le mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Dans l'Hexagone, la production s'est repliée au mois d'août dans l'industrie manufacturière (‑0,4% après +0,4% en juillet) comme dans l'ensemble de l'industrie (‑0,3% après +0,5%), selon les données corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Sur le front obligataire, les taux à 10 ans gravitent toujours à des sommets avec un bund allemand à 2,95%, des OAT françaises à 3,53% des US T-Bonds à 4,75% attirant ainsi des investisseurs au détriment des marchés actions.



Notons la nette détente du prix du baril de Brent qui cède plus de 1%, autour de 85$. De son côté, l'euro se maintient face au billet vert, à 1,05 $ / euro.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Technip Energies annonce la signature d'un contrat d'ingénierie, de services d'approvisionnement et des contrats de gestion de construction (EPsCm) par Galp pour une unité de biocarburants et une unité d'hydrogène vert pour sa raffinerie de Sines au Portugal.



EDPR annonce figurer parmi les lauréats du dernier appel d'offres solaire de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), s'assurant près de 30MWc de capacité installée à déployer dans les années à venir.