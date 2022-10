Europe: ambiance morose, le recul se poursuit information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en recul ce matin: Paris et Francfort cèdent 1% et devancent Londres (-1,2%) de peu, au lendemain d'une journée déjà teintée de rouge, de part et d'autre de l'Atlantique.



Le contexte reste toujours marqué par les tensions géopolitiques, par le resserrement des politiques monétaires des banques centrales et, plus généralement, par la crainte d'une récession.



Alors que le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels d'entreprises sera donné cette semaine aux Etats-Unis, les investisseurs seront également focalisés, jeudi, sur les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, des données susceptibles d'influer sur les prochaines décisions des banques centrales.



Dans l'actualité des sociétés, Roche annonce le lancement de l'anticorps PRAME (EPR 20330), destiné à identifier l'expression de la protéine PRAME dans des échantillons de tissus de patients suspectés d'être atteints d'un mélanome.



Ericsson et Vodafone à Oman annoncent s'associer afin de renforcer le développement de l'infrastructure réseau de l'entreprise de télécommunications dans plusieurs domaines.



Enfin, BASF indique vouloir construire une nouvelle usine de néopentylglycol (NPG) d'envergure mondiale sur son nouveau site de Zhanjiang Verbund, en Chine. Pour rappel, le NPG est un composé régulièrement employé dans la synthèse de polyesters, de peintures, de lubrifiants et de plastifiants. La mise en service de cette nouvelle usine, qui devrait à terme disposer d'une capacité de production annuelle de 80 000 tonnes métriques de NPG, est prévue au quatrième trimestre 2025.