Europe: ambiance morose avant le communiqué de la Fed

(CercleFinance.com) - Ambiance maussade sur les places boursières européennes: Paris cède 0,6% derrière Londres (-0,2%) tandis que Francfort est proche de l'équilibre.



Une pause de dessine après les récentes hausse et dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



En effet, après deux jours de réunion, la Fed publiera ce soir un communiqué qui sera étudié de près par les intervenants à la recherche d'indices précis sur le calendrier du prochain assouplissement monétaire.



Le président de l'autorité, Jerome Powell, prendra par ailleurs la parole à l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse.



Les traders voient pour l'instant une probabilité de 60% pour que la Fed abaisse ses taux en juin, selon le baromètre FedWatch du CME Group, mais leur optimisme pourrait être mis à mal à l'issue de la réunion.



'Tant la Fed que la BCE souhaiteraient constater une poursuite de la désinflation avant de commencer à baisser leurs taux', rappelle Amaury d'Orsay, responsable des marchés obligataires chez Amundi.



'Compte tenu de la tendance récente de l'inflation sous-jacente des services aux Etats-Unis, il est logique qu'elles fassent preuve de patience', poursuit le gérant.



En attendant, les marchés ont pris connaissance de l'indice CPI des prix à la consommation au Royaume-Uni. D'après l'Office national de la statistique (ONS), l'indice CPI est ressorti à 3,4% en rythme annuel le mois dernier, à comparer avec un gain de 4% en janvier.



Les économistes prévoyaient une décélération un peu moins marquée de l'inflation, avec un consensus qui visait en moyenne une progression de 3,5%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche a annoncé avoir conclu un accord définitif avec Lonza, qui va acquérir l'usine de fabrication Genentech à Vacaville, en Californie (États-Unis) pour 1,2 milliard de dollars.



ABB annonce une collaboration avec Green Hydrogen International (GHI) autour du projet 'Hydrogen City', soit une installation qui devrait produire quelque 280 000 tonnes d'hydrogène vert chaque année dans le sud du Texas.



BASF gagne près de 2% ce mercredi à la Bourse de Francfort dans la foulée d'un relèvement de recommandation de Berenberg, passé à l'achat sur le titre du premier groupe de chimie européen.





