Europe: à Paris et Francfort, les bourses au sommet information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 11:03

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes atteignent des sommets ce matin, le CAC40 gagnant 0,5% à 7175 points, devant le DAX (+0,7%, à 15 940 pts). La bourse de Londres, en revanche, poursuit son week-end prolongé de Noël et n'ouvrira pas ses portes aujourd'hui.



Les marchés semblent bien accueillir les mesures prises afin d'endiguer la propagation du variant Omicron et limiter au maximum son impact sur l'économie.



En cette semaine dépourvue de statistiques majeures, les nouvelles concernant l'évolution de la crise sanitaire et son impact sur la conjoncture économique devraient rester au centre des attentions des opérateurs.



'Des indicateurs tels que le nombre de convives dans les restaurants suggèrent que de nombreux secteurs de l'économie allemande souffrent encore gravement de la pandémie', prévient-on ainsi chez Commerzbank.



Dans l'actualité des sociétés européennes, ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1744 millions d'euros annoncé le 1er octobre, il a racheté 12,8 millions d'actions du 20 au 24 décembre, au prix moyen de 11,92 euros soit un montant de plus de 152,5 millions d'euros.



Siemens Gamesa a signé une série de contrats de maintenance avec Iberdrola portant sur 69 parcs éoliens du groupe énergétique en Espagne et au Portugal, totalisant 1 928 MW, pour une durée comprise entre trois et cinq ans.



Enfin, dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 mars dernier, Agfa-Gevaert indique que 183.277 actions ont été achetées durant la semaine du 20 au 24 décembre, à un cours moyen d'environ 3,66 euros, soit un montant total déboursé de 671.640 euros.