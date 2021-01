Europe : 2021 commence bien avec les PMI manufacturiers

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent l'année 2021 sur les chapeaux de roues (+2,8% à Londres, +1,2% à Francfort, +1,7% à Paris), sur fond de données encourageantes sur le front de l'activité manufacturière dans la région.

L'indice PMI final IHS Markit de l'activité manufacturière s'est redressé en décembre pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2018 : s'établissant à 55,2, contre 53,8 en novembre, il affiche néanmoins un niveau légèrement inférieur à son estimation flash (55,5).

'Le secteur manufacturier fournit désormais un soutien crucial à l'économie de la région tandis que le secteur des services subit de plein fouet l'impact des strictes mesures de distanciation sociale', réagit Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

Par ailleurs, la croissance du secteur manufacturier du Royaume Uni a accéléré, selon l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 55,6 en novembre à 57,5 le mois dernier, son plus haut niveau depuis 37 mois.

Cette semaine, doivent encore être dévoilés -entre autres- les indices PMI composites et du sentiment économique, l'inflation et le taux de chômage dans la zone euro, ou encore la production industrielle de novembre en France et en Allemagne.

Aux Etats-Unis aussi les jours à venir seront chargés sur le front des statistiques, avec par exemple les indices ISM, les commandes industrielles et la balance commerciale pour novembre et surtout le rapport sur l'emploi en décembre.

Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca prend plus de 2%, après avoir finalisé la cession des droits commerciaux de l'Atacand et de l'Atacand Plus dans plus de 70 pays à Cheplapharm, pour 400 millions de dollars.

Ahold Delhaize grimpe de 3% à Amsterdam, après le lancement de son programme de rachat d'actions et la conclusion des négociations de sa filiale américaine, Giant Food, concernant certains de ses plans de retraite multi-employeurs.