Europcar vise un Corporate Ebitda supérieur à 320 millions d’euros cette année

(AOF) - Europcar Mobility Group prévoit désormais un Corporate Ebitda pre-IFRS 16 supérieur à 320 millions d’euros pour l'exercice 2022. Fin avril, le spécialiste de la location de véhicules avait dit anticiper une croissance du chiffre d’affaires et du Corporate Ebitda par rapport à 2021. Europcar dit avoir une meilleure visibilité sur l'exercice 2022 : les tendances de l'activité sont bien orientées pour le second trimestre, avec un nouveau pic d’activité en avril grâce à des prix qui restent favorablement orientés.

Toutefois, ces perspectives affinées s'entendent en l'absence de détérioration de l'environnement ‘business' et du contexte macroéconomique (nouvelle vague pandémique, inflation, pénurie de flotte, comportement des clients, détérioration de la situation géopolitique liée à la guerre en Ukraine).

Concernant ses perspectives 2023, Europcar se dit en bonne voie dans le déploiement de son plan stratégique Connect et de sa trajectoire financière, avec une normalisation progressive de l'offre de flotte et des prix de location, combinée à l'inflation continue des coûts.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clé

- Troisième mondial de la location de véhicule, avec 27 % de parts de marché, créé en 1949 et opérant sous les marques Europcar, Goldcar InterRent et Ubeeq pour les nouvelles mobilités ;

- Chiffre d’affaires de 2,3 Md€, réparti de façon équilibrée entre 3 divisions, le loisir, l’usage professionnel et la nouvelle mobilité ;

- Présence forte dans 140 pays, avec un positionnement fort sur 9 d'entre eux –Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Royaume-Uni, et des réseaux de franchise ailleurs ;

- Modèle d'affaires fondé sur la visibilité du chiffre d'affaires par les partenariats avec des groupes de transport et de tourisme, assurant le 1/3 des revenus puis par la stratégie d’intégration des franchisés et, enfin, la diversification dans les nouvelles mobilités ;

- Capital contrôlé à près de 75 % par des fonds d’investissements, Alexandre de Juniac présidant le conseil de 9 membres et Caroline Parot étant directrice générale ;

- Bilan assaini avec une dette ramenée à 240 M€, soit un effet de levier de 1,3, face à 1,6 Md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie Connect d’offre de solutions de mobilité flexibles durables, digitales et connectées ;

- Stratégie d'innovation « Fast Lane » : montée du digital dans les revenus (76 %), devant les agences (14 %) et les centres d’appel / services à la mobilité par le biais d’acquisitions ou de partenariats de long terme / volontarisme avec le « Lab » ;

- Stratégie environnementale avec objectifs 2030 : visant à réduire de 46,2 %, vs 2019 , ses émissions directes de CO2 et de 27,5 % ses émissions absolues / axée sur l'électrification de la flotte (20 % en 2024) et l'économie circulaire / validée par le lancement de 3 emprunts verts ;

- Confirmation de la remontée du taux d’utilisation de la flotte, de 74,5 % en 2021 ;

- Poursuite du plan Reboot de gains structurels après le retour à la rentabilité nette en 2021.

Défis

- Sensibilité au transport aérien, plus de 40 % du chiffre d’affaires étant réalisé dans les agences situées dans les aéroports et saisonnalité de l’activité, les 9/10èmes de l’excédent brut d’exploitation étant générés au cours des 2 ème et 3 ème trimestres ;

- Interrogations sur un retrait de la cote après l’OPA amicale au prix unitaire de 0,50 € par l’allemand Green Mobility, du groupe Volkswagen, et les fonds Attestor et Pon Holdings, qui devrait être close lors du 2 ème trimestre ;

- Absence d’objectifs chiffrés en raison de la pénurie de véhicules, dues aux difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs des constructeurs automobiles, engendrant un risque de hausse substantielle de la base de coûts.

Objectifs revus à la baisse

Du fait des pénuries, les chaînes de montage des constructeurs doivent parfois s'arrêter, se répercutant sur l’activité des équipementiers, qui les alimentent en flux tendus. A cela s’ajoute le bond du prix des matières premières et de l'énergie, détériorant les marges. Plusieurs équipementiers, parmi lesquels Plastic Omnium et Forvia (ex Faurecia), avaient ainsi abaissé leurs perspectives en 2021.