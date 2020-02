Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : vise un corporate EBITDA de 300-310 ME en 2020 Cercle Finance • 25/02/2020 à 18:35









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce ce soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 3,022 milliards d'euros sur l'exercice 2019, en croissance de +3,2% par rapport à 2018. Le Corporate EBITDA Ajusté a atteint 278 millions d'euros pour 2019, contre 327 millions d'euros en 2018. Le Groupe a par ailleurs enregistré un résultat opérationnel de 240 millions d'euros en 2019, contre 369 millions en 2018 (dont 69 millions d'euros de produit de cession issu de la vente de Car2Go). Pour 2020, Europcar Mobility Group vise un chiffre d'affaires en 'croissance organique limitée, [avec] accent mis sur la qualité du chiffre d'affaires' et un 'corporate EBITDA Ajusté pour l'ensemble du périmètre de consolidation de l'ordre de 300-310 millions d'euros'.

Valeurs associées EUROP M GRP Euronext Paris -9.34%