Europcar vise plus haut pour 2021

(AOF) - Comme indiqué lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2021, Europcar Mobility Group dit bénéficier actuellement d'un environnement de pricing positif à court terme, en raison des effets combinés d'un rebond de la demande de ses clients après les confinements et d'un niveau de flotte contraint, lié à la pénurie de semi-conducteurs. Le spécialiste de la location de véhicules dit avoir signé un mois d'octobre supérieur aux attentes et anticipe que cette tendance d'activité robuste devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

Dans ce contexte, Europcar a relevé ses prévisions pour l'exercice 2021. Il anticipe un Ebitda corporate (pré-IFRS 16) supérieur à 170 millions d'euros, contre " supérieur à 150 millions d'euros " précédemment. A titre de comparaison, cet indicateur était ressorti à -276 millions d'euros en 2020 et 278 millions d'euros en 2019.

Cela se traduira par une amélioration proportionnelle de la Dette corporate dans une nouvelle fourchette de 230 à 280 millions d'euros, contre une fourchette de 250 à 300 millions d'euros précédemment.

Europcar précise que ces nouveaux objectifs s'entendent hors nouvelle vague de Covid qui s'accompagnerait de mesures restrictives.

Concernant la trajectoire à moyen terme, alors que la dynamique des prix devrait rester positive, les volumes seront limités par la pénurie continue de l'offre de flotte.

Dans un tel contexte, Europcar anticipe une augmentation du coût unitaire de la flotte et de la consommation de trésorerie, compte-tenu de la recherche de sources alternatives de véhicules. Une augmentation substantielle de la base de coûts, dans un environnement inflationniste, est également attendue.

Le groupe se dit confiant quant à l'orientation de l'activité à long-terme, s'appuyant sur les gains structurels de son programme Reboot et sur le déploiement de son plan de transformation Connect en cours.

Néanmoins, il s'attend toujours à quelques vents contraires en 2022 par rapport à sa trajectoire de reprise initiale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers : Une reprise lente

Après une mauvaise année 2020, certains acteurs tablent sur un retour très progressif au niveau d’activité précédent la crise: pas avant 2024-2025.

La pandémie mondiale a lourdement pesé sur les comptes de Valeo, Faurecia et Plastic Omnium.

2020, mauvaise année pour les équipementiers français.

Ils ont tous les trois conclu 2020 en affichant des pertes, malgré un redressement au second semestre. Faurecia a enregistré 379 millions d'euros de pertes l'an passé. Ses ventes ont dégringolé de 35,4% au premier semestre, suite à l'arrêt de la production automobile en Chine, puis en Europe et aux Etats-Unis. Son chiffre d'affaires a reculé de près de 20%, à 14,6 milliards d'euros, sur l’ensemble de l’année et son taux de marge opérationnel s’est replié de 7,2% à 2,8%.

Son concurrent, Plastic Omnium, a affiché un chiffre d'affaires en recul de 16,7 % en 2020, à 7,7 milliards d’euros. Les frais de personnels et frais généraux ont été réduits de 240 millions d'euros et les investissements de 27 %. En incluant 250 millions de dépréciations d'actifs, sa perte nette atteint 251 millions en 2020.

Valeo a, lui, subi une chute de son chiffre d'affaires de 16%, à 16, 4 milliards d'euros, et une perte nette légèrement supérieure au milliard d'euros.

L’hydrogène, nouvel eldorado pour les équipementiers

La fabrication d’hydrogène vert est une alternative aux batteries électriques. Bosch, l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, va investir d’ici à 2024 un milliard d’euros dans les piles à combustible, qui transforment l’hydrogène en électricité. Le groupe allemand prévoit que le marché de l’hydrogène vert représentera en Europe près de 40 milliards d’euros d’ici à 2030, avec des taux de croissance annuels de 65%. Il estime que le marché des composants de piles à combustible mobiles, destinés aux véhicules, représentera environ 18 milliards d’euros d’ici à la fin de la décennie.

Les équipementiers automobiles français cherchent également à capter une partie de ce marché. Michelin et Faurecia misent sur leur filiale Symbio, qui produit des piles à combustible. Plastic Omnium souhaite devenir un leader mondial de l’hydrogène d’ici à 2030 et réaliser 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires à cette date-là.