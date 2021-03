Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : trois formules flexibles pour entreprises Cercle Finance • 16/03/2021 à 07:40









(CercleFinance.com) - Pour répondre à un besoin croissant de flexibilité, Europcar Mobility indique renforcer son offre de solutions pour les entreprises avec trois formules - 'Flex', 'Superflex' et 'DuoFlex', alternatives au leasing à durée déterminée ou encore à l'achat de véhicule. A partir d'une période de location d'a minima un mois, toute entreprise peut ensuite moduler sa durée de location en fonction de ses besoins, sans engagement, sans versement initial (contrairement au leasing) et sans frais de sortie, avec des conditions flexibles. Ces offres reposent également sur un vaste choix de véhicules et sur une variété d'options en termes de kilométrage. La maintenance, l'assurance et les pneus sont compris dans le prix et le tarif mensuel est fixe, ce qui permet aux entreprises de maîtriser leurs dépenses.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +1.67%