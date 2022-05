Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar: trajectoire revue en hausse pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Revendiquant une meilleure visibilité sur 2022 que lors de sa publication préliminaire du premier trimestre, Europcar Mobility Group déclare prévoir désormais un Corporate EBITDA pre-IFRS 16 supérieur à 320 millions d'euros pour l'exercice en cours.



'Les tendances de l'activité sont bien orientées pour le second trimestre, avec un nouveau pic d'activité en avril grâce à des prix qui restent favorablement orientés', indique le groupe, qui reconnait néanmoins 'une part d'incertitudes sur le second semestre'.



Sur son premier trimestre, il a vu sa perte nette se réduire de 71% à -22 millions d'euros et son Corporate EBITDA ressortir positif à +31 millions, une première dans son histoire sur cette période de l'année, pour un chiffre d'affaires en hausse de 57% à 567 millions.





