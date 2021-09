Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : succès de l'émission d'obligations 'vertes' information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group fait part du succès de son émission obligataire 'Sustainability-linked' de 500 millions d'euros pour refinancer sa flotte sur la base de critères 'verts', avec un taux de souscription supérieur à quatre fois et un coupon 'très compétitif'. L'objectif de cette émission, première du genre pour Europcar et dans le secteur de la location de véhicules, est de gérer de manière proactive la dette liée à la flotte, en lien avec le programme de sécurisation de 1,7 milliard d'euros, refinancé en juin dernier. 'Pour Europcar Mobility Group, le recours à des instruments de finance durable est un puissant levier d'engagement de ses parties prenantes internes et externes, ainsi que de transformation de son modèle d'activité', explique-t-il.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +0.04%