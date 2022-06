Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar: salue le résultat de l'OPA de Green Mobility information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 18:22









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group salue le résultat initial de l'OPA des actions d'Europcar Mobility Group initiée par Green Mobility Holding S.A., un consortium composé de Volkswagen, Attestor et Pon Holdings.



A l'expiration de la période d'offre initiale le 10 juin 2022, un total de 4 382 557 662 actions Europcar Mobility Group, représentant 87,38% du capital social et au moins 87,36% des droits de vote de la société, ont été apportées. Le seuil minimum d'acceptation de l'offre de 67% a donc été

atteint.



Pour rappel, Green Mobility Holding a déclaré avoir pour objectif d'acquérir plus de 90 % du capital et des droits de vote d'Europcar Mobility Group. Si le seuil de 90 % du capital social et des droits de vote d'Europcar Mobility Group est atteint, le prix de l'offre passera de 0,50 E par action à 0,51 E par action.





Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +0.28%