Europcar : retour dans le SBF 120 effectif ce lundi

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group fait part de son retour, effectif ce lundi à l'ouverture, dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60, conformément à la décision prise par le conseil scientifique des indices d'Euronext. Pour rappel, le SBF 120 regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière, et le CAC Mid 60 représente les 60 plus grandes actions françaises après le CAC 40 et du CAC Next 20. 'Ceci fait suite à la finalisation réussie de la restructuration financière du groupe au cours du premier trimestre 2021, qui a permis au groupe d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire', commente sa directrice générale Caroline Parot.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +1.67%