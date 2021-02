Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : résultats de son augmentation de capital Cercle Finance • 24/02/2021 à 18:20









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) Cette augmentation de capital des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 50 104 964,79 euros, porte sur l'émission de 263 710 341 actions nouvelles au prix unitaire de 0,19 euro par action nouvelle (soit 0,01 euro de valeur nominale et 0,18 euro de prime d'émission par action nouvelle). À l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 19 février 2021, la demande totale s'est élevée à 529 416 994 actions, soit un taux de souscription de 200,76%. Le nombre d'Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible a porté sur 244 076 242 Actions Nouvelles.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -17.92%