Europcar : restructuration financière du bilan finalisée

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce avoir finalisé la restructuration financière de son bilan, grâce à la réalisation des dernières étapes prévues par le plan de sauvegarde financière accélérée arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris, le 3 février dernier. Le groupe de services de mobilité va maintenant pouvoir accélérer la mise en oeuvre de son plan stratégique 'Connect', tout en se préparant activement à la reprise progressive des voyages intérieurs et internationaux. Le passage d'une structure à conseil d'administration, en lieu et place de la structure à directoire et conseil de surveillance, est entré en vigueur, avec Alexandre de Juniac comme président du conseil d'administration et Caroline Parot comme directrice générale.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris 0.00%