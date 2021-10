Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : relèvement des objectifs 2021 information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce revoir à la hausse ses ambitions pour 2021, 'en raison d'un troisième trimestre supérieur à ses attentes, particulièrement en septembre, ainsi qu'un environnement business favorable, et ce dans un contexte sanitaire stabilisé'. Il anticipe désormais un EBITDA corporate pré-IFRS 16 supérieur à 150 millions d'euros comparé à 'supérieur à 110 millions' (contre -276 millions en 2020) et un endettement net corporate dans une fourchette de 250 à 300 millions d'euros, contre 300 à 350 millions. Le groupe de services de mobilité fait part d'un fort rebond de l'EBITDA corporate à 215 millions d'euros au troisième trimestre 2021 avec une marge record de 27,4% pour un chiffre d'affaires de 782,6 millions, proche du niveau du troisième trimestre 2019.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +0.48%