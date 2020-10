EUROPCAR : prolongation des consultations avec des porteurs d'obligation

(AOF) - Europcar Mobility Group a annoncé jeudi la prolongation des consultations des porteurs d'obligations senior et d'obligations senior garanties EC Finance. La date d'expiration des consultations est donc reportée du 7 octobre au 13 octobre, sous réserve de prolongation à l'initiative d'Europcar.

À ce jour, le loueur de véhicules a déjà obtenu l'accord, à la majorité requise, des prêteurs parties au contrat de crédit renouvelable multidevises en date du 13 juillet 2017 (tel que modifié) et aux Prêts Garantis par l'Etat d'Europcar International et d'Europcar Participations en date du 2 mai 2020 en vue de la nomination potentielle d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur pour l'une ou plusieurs des principales sociétés holding du groupe.

Pour mémoire, le groupe Europcar a annoncé le 30 septembre dernier qu'il sollicitait l'accord des porteurs de chacune des émissions d'obligations senior et d'obligations senior garanties.

L'objectif des consultations est de permettre au groupe de modifier la documentation des obligations senior et des obligations senior garanties afin de donner au groupe la possibilité de demander la nomination d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur pour l'une ou plusieurs des principales sociétés holding du groupe sans que cette démarche constitue un défaut ou un cas de défaut au titre des obligations senior et des obligations senior garanties.

" Obligations senior " désignent les obligations senior d'un montant total en principal de 600 millions d'euros portant intérêts à 4,125 % et arrivant à échéance en 2024 et les obligations senior d'un montant total en principal de 450 millions d'euros portant intérêts à 4% et arrivant à échéance en 2026 émises par le groupe.

De plus, " obligations senior garanties " désignent les obligations senior garanties d'un montant total en principal de 500 millions d'euros portant intérêts à 2,375 % et arrivant à échéance en 2022 émises par EC Finance et garanties par Europcar.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés à retenir sur Europcar

- Troisième mondial et leader européen de la location de véhicules, créé en 1949, avec 20 % de parts de marché, sous les marques Europcar, Goldcar pour le loisir à bas coût, ubeeqo, ecar ou brunel pour les nouvelles mobilités ;?

- Chiffre d'affaires de 2,95 Mds€, réparti entre 4 divisions, la location d'automobiles pour 73 %, le low-cost pour 14 %, les utilitaires pour 12 % puis la nouvelle mobilité - autopartage, scooterpartage...

- Présence forte dans 140 pays, avec un positionnement principal sur 9 d'entre eux -Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Royaume-Uni, et des réseaux de franchise ailleurs ;

- Modèle d'affaires fondé sur la visibilité du chiffre d'affaires par les partenariats avec des groupes de transport et de tourisme, assurant le 1/3 des revenus puis par la stratégie d'intégration des franchisés et, enfin, la diversification dans les nouvelles mobilités ;

- Capital détenu à 29,5 % par Eurazeo, Jean-Claude Pailly étant président du conseil et Caroline Parot directrice générale ;

- Situation financière tendue, avec une dette élevée de 3,2 fois le résultat d'exploitation à fin 2019 et une dette de financement du parc automobile, inscrite en hors-bilan.

Enjeux

- Feuille de route SHIFT 2023 : accroître le cœur de métier - location de voitures et d'utilitaires - et changement d'échelle pour les activités urbaines, développer les services aux entre prises, doublement de la base de clients actifs à 15 millions;

- Intégration de Fox.

Stratégie d'innovation

- Montée du digital dans les revenus (76 %), devant les agences (14 %) et les centres d'appel ;

- Services à la mobilité par le biais d'acquisitions ou de partenariats de long terme avec 80 M€ d'investissements prévus, dont 25 pour le « Lab » ;

Stratégie environnementale

La stratégie environnementale est axée sur l'électrification de la flotte et l'économie circulaire.

A suivre

- Secteur très concurrentiel déstabilisé par l'arrivée des sociétés d'auto-partage et de co-voiturage avec 2 indicateurs clés, l'utilisation de la flotte -76,1 %- et son coût unitaire -226 €;

- Sensibilité au transport aérien, plus de 40 % du chiffre d'affaires étant réalisé dans les agences situées dans les aéroports et saisonnalité de l'activité, les 9/10èmes de l'excédent brut d'exploitation étant générés au cours des 2ème et 3ème trimestres ;

- Sensibilité forte à l'activité économique en Europe (près de 80 % des revenus, dont 20 % au Royaume-Uni et 16 % en France) ;

- Plan d'adaptation à la pandémie : - réduction en coût et volume de la flotte, renégociations de contrats et chômage partiel - trésorerie : à mi-avril, 36 M€ de lignes de financements garanties à 70% par l'Etat Espagnol pour un montant de 36m€ et démarches de soutien auprès de l'Etat français via la BPI (220 M€ attendus) et dans les autres pays d'implantation ;

- Report de l'assemblée générale avant fin juin 2020.