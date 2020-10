Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : progression de la note ESG chez Vigeo Eiris Cercle Finance • 13/10/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group indique avoir reçu de Vigeo Eiris la note de 61/100, ce qui le place au niveau 'Advanced' pour sa performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) et représente une hausse de 15 points par rapport à la notation précédente. 'Ce score récompense les efforts réalisés par le groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, depuis le lancement en 2017 de sa politique RSE et de son programme Commit Together', explique le groupe de services de mobilité.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -3.01%