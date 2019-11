Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : porté par des rumeurs d'intérêt Cercle Finance • 26/11/2019 à 09:56









(CercleFinance.com) - Selon l'agence de presse Bloomberg, Europcar, dont l'action a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année à la Bourse de Paris, susciterait l'intérêt de plusieurs fonds de private equity. Selon cette même source, des acteurs comme Apollo et Cerberus regarderaient le dossier. L'action du loueur de véhicules prend près de 5% ce matin à Paris, mais sa capitalisation reste inférieure à 650 millions d'euros.

Valeurs associées EUROP M GRP Euronext Paris +9.21%