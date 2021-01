Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : plan de restructuration financière approuvé en AGE Cercle Finance • 21/01/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce que la totalité des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan de restructuration financière a été approuvée par son assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires, réunie ce mercredi. Le plan prévoit notamment une réduction massive de l'endettement corporate de 1100 millions d'euros à travers une conversion en capital ainsi qu'une injection significative de nouvelles liquidités, avec des apports en capital et l'octroi d'un nouveau financement flotte. La prochaine étape de la restructuration financière est l'arrêté du projet de plan de sauvegarde financière accélérée par le Tribunal de commerce de Paris. A cet effet, une audience se tiendra le 25 janvier et un arrêt pourrait être rendu début février 2021.

