Europcar : perte nette de -123 ME au 1er semestre 2021

Cercle Finance • 28/07/2021 à 18:22









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total est en hausse de +3,6% pour s'établir à 842 millions d'euros au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020, les journées de location étant en baisse de 3,7%. Le Groupe a enregistré une perte nette de -123 millions d'euros au premier semestre 2021, contre une perte de 286 millions d'euros à la même période l'année dernière. Le cash-flow opérationnel du Groupe est devenu positif à hauteur de 16 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, après avoir été négatif de 100 millions d'euros au premier trimestre 2021. Le Groupe affiche une liquidité de 447 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 515 millions d'euros au 31 mars 2021.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -0.47%