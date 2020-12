Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : partenariat innovant au Danemark Cercle Finance • 08/12/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce pour sa business unit vans & trucks un partenariat innovant avec Post Nord (services de poste danois) et Mercedes-Benz au Danemark, avec une solution de location long-terme adaptée aux spécificités des besoins de Post Nord. Dans ce cadre, Mercedes-Benz fournit la flotte d'utilitaires électriques et Europcar Mobility Group Danemark prend en charge la gestion complète de cette flotte, de sa connectivité et de la gestion des données recueillies jusqu'à un service de maintenance.

