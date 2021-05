Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : partenaire du Big Tour de BPI France Cercle Finance • 21/05/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Europcar rejoint les partenaires du Big Tour organisé chaque année par BPI France. Le Big Tour a pour objectif de valoriser l'entrepreneuriat français ainsi que ses innovations et technologies. La tournée du Big Tour 2021 sera organisée sur 24 dates du 16 juillet au 20 août, dans 7 régions et sur tout le littoral. Elle est placée sous le thème du renouveau de l'économie française avec, au coeur de ce renouveau, les enjeux climatiques et l'emploi. Les équipes commerciales d'Europcar seront présentes sur toutes les dates de la tournée avec une flotte dédiée à l'événement.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +0.73%