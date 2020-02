Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : partenaire de référence de Rentalcars.com Cercle Finance • 03/02/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - Suite au choix de Rentalcars.com comme fournisseur exclusif de location de voitures en ligne pour Ryanair, et ce pour les trois prochaines années, Europcar Mobility Group annonce avoir été confirmé comme partenaire de référence de Rentalcars.com. 'Dans le cadre de ce partenariat unique, les services de location de voitures d'Europcar, distribués par Rentalcars.com, seront promus en exclusivité sur des canaux off line, tels que les annonces en vol et les cartes d'embarquement, offrant ainsi des réductions spéciales aux clients de Ryanair', explique Europcar.

Valeurs associées EUROP M GRP Euronext Paris +3.86%